Vereenvoudigen haast onmogelijk Fiscale stelsel zwaar overbelast: wirwar aan regels een ondoordringbare jungle

Door Leon Brandsema Kopieer naar clipboard

Marnix van Rij komt aan op het Binnenhof in Den Haag. De staatssecretaris van Financiën doet voorzichtige pogingen om te snijden in het belastingstelsel. Ⓒ FOTO’s ANP/HH

Het kapmes moet in de ’ondoordringbare jungle’ die ons belastingstelsel is geworden, vindt inmiddels ook het kabinet zelf. Maar tegelijk buigt het kabinet zich over mogelijke nieuwe belastingen, bijvoorbeeld op vlees en zuivel. Kan dat allebei tegelijk? Deskundigen waarschuwen dat de fiscale vereenvoudigingsslag een klus van de lange adem wordt. Als het al lukt.