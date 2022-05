Herbeleef de kampioenswedstrijd van Ajax

Ajax heeft woensdagavond de landstitel binnengehaald. De ploeg van Erik ten Hag won in eigen huis probleemloos van sc Heerenveen met 5-0. Daardoor is het niet meer te achterhalen door PSV, dat in eigen huis met 3-2 van NEC won.