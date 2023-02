Fawlty Towers krijgt na veertig jaar reboot, mét John Cleese

De 83-jarige Cleese zal wederom in de huid kruipen van de onhandige hoteleigenaar Basil Fawlty. Camilla Cleese, de dochter van de acteur, speelt in de reboot zijn dochter. Basil Fawlty is recent achter haar bestaan gekomen en samen openen ze een nieuw hotel.

Het is nog niet bekend waar en wanneer de nieuwe serie te zien zal zijn, maar Cleese is enthousiast over het idee. „Camilla en ik kijken er enorm naar uit om er een serie van te maken.”