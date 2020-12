Nederlandse moest op Malta in eigen ontlasting naar drugs zoeken

Onze landgenote had haar klacht al in 2015 ingediend. Dat jaar zou ze door de politie op vernederende wijze zijn aangepakt nadat ze in de plaats Birkirkara was gearresteerd op verdenking van bezit van verdovende middelen. De vrouw gaf destijds aan dat ze eraan gewend was dat haar bagage werd doorzocht als naar het eiland reisde om haar Maltese partner te bezoeken. Maar ditmaal had de politie een grens overschreden, vond ze.

„Ik ben als een hond behandeld”, vertelde de vrouw – die Dominicaanse wortels heeft – na een eerdere rechtszaak aan Maltese media. „Ik heb gehuild. Niet omdat ik iets verkeerd had gedaan, maar om hoe ik ben behandeld. Ik ben opgegroeid in Nederland waar je rechten hebt. Er is hier een probleem. Als ze zien dat je bent geboren in de Dominicaanse Republiek en uit Nederland komt, dan denken ze automatisch dat je drugs smokkelt.”

Inwendig onderzoek

Voor het hooggerechtshof stelde de vrouw als een willekeurig persoon te zijn aangehouden na haar aankomst op Malta. Vervolgens werd ze in het Mater Dei-ziekenhuis onderworpen aan een inwendig onderzoek. Nadat er eerst een röntgenfoto was gemaakt van haar maag kreeg ze een laxeermiddel toegediend. De vrouw werd daarna opgedragen in haar eigen uitwerpselen te zoeken naar verdovende middelen, met een plastic wegwerpschort als handschoen, zo bleek uit de zitting voor het hof. Er werden geen drugs gevonden.

Na zestien uur zou ze zonder aanklacht weer zijn vrijgelaten. Ze eiste een schadevergoeding omdat naar eigen zeggen haar mensenrechten waren geschonden.

Handel in drugs

De landsadvocaat en de commissaris van politie ontkenden dat ze toevallig was vastgenomen. Een huiszoekingsbevel was al goedgekeurd door het gerechtshof omdat er een ’redelijk vermoeden’ bestond dat haar Maltese vriend in drugs handelde en dat ze een medeplichtige had kunnen zijn, zo tekent de Malta Today op.

Rechtbankvoorzitter Joseph Micallef gaf aan dat haar rechten niet waren geschonden. „Na onderzoek is gebleken dat de politie goede redenen had om de gearresteerde vast te houden”, zo citeert het Maltese medium de rechter. Hij oordeelde dat een intiem medisch onderzoek niet onmenselijk of vernederend is als dat gebeurt door een gespecialiseerde arts, ook al is die van het andere geslacht.

Daarnaast had de politie reden, meldde hij, om haar constant in de gaten te houden voor het geval ze wel drugs zou uitscheiden en snel zou proberen die te laten verdwijnen.