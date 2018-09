Timmermans vraagt aandacht voor vliegtuigspotters

Timmermans sprak met sjeik Abdullah bin Zayed al-Nahyan in de marge van de veiligheidsconferentie in München die de afgelopen dagen werd gehouden. De minister van Buitenlandse Zaken van de Arabische Golfstaat was op de hoogte van de zaak, aldus de woordvoerder.

Het trio is afgelopen dinsdag aangeklaagd wegens spionage. Een woordvoerster van de familie zei vorige week tegen het ANP dat de mannen onder wie een 52-jarige man uit Nieuw-Vennep waarschijnlijk verboden objecten hebben gefotografeerd.

De woordvoerder van het departement wil verder niks kwijt over het gesprek. De aangeklaagde mannen krijgen consulaire bijstand en het ministerie houdt contact met de familie.