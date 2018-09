Gouden Film voor Toscaanse Bruiloft

Acteurs Jan Kooijman en Lieke van Lexmond mochten daarom zondag de Gouden Film in ontvangst nemen, een prijs die wordt uitgereikt door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds.

In de romantische komedie van regisseur Johan Nijenhuis, die maandag in première ging, runt Sanne (Sophie van Oers) samen met haar vader en stiefmoeder een luxe landhuis in Italië waar droombruiloften plaatsvinden.

Naast Lieke en Jan hebben o.a. Simone Kleinsma, Ernst Daniel Smid, Lieke van Lexmond, Diederik Ebbinge, Carolien Spoor, Martine Sandifort, Dirk Zeelenberg, Matteo van der Grijn en Ruud Feltkamp een rol in de opvolger van Verliefd op Ibiza.