Stokkende formatie niet geadresseerd in troonrede: zo reageert Den Haag

„Als Prinsjesdag alleen om geld en economie zou draaien, kun je zeggen dat het goed gaat met ons land”, ziet CU-leider Segers. „Maar de polarisatie neemt toe en ook de politiek toont zich steeds meer onmachtig.”

Tegelijk herhaalt Segers dat hij, hoewel CU een regeringspartij is, zichzelf niet zal inhouden bij de aanstaande onderhandelingen over een nieuwe begroting. Eerder zei hij al dat CU meer geld wil voor zorgsalarissen, hij kondigt nu aan dat hij ook op het terein van wonen ’echt nieuwe stappen wil’. Op de vraag of hij denkt dat mensen de politiek nog begrijpen zegt hij: „Nee, het is onoverzichtelijk.”

’Formatiechaos’

Het is ook PvdA-leider Ploumen opgevallen dat de stokkende formatie in de troonrede niet werd geadresseerd. „Nederland kan zich dit demissionaire kabinet in ontbinding en de formatiechaos niet langer permitteren”, denkt zij. Haar partij komt de aankomende dagen met voorstellen voor lagere huren, meer koopkracht en de aanpak van klimaatverandering, zegt ze. Onderwerpen waar haar partij net als GL niet op voorhand met de VVD over wilde onderhandelen.

Voor de formatie zou het een doorbraak betekenen als PvdA en GL hun linkse bondje zouden opgeven. Maar GL-leider Klaver piekert er nog steeds niet over. Hij wil met VVD, D66 en CDA ’praten over de inhoud’, maar alleen samen met PvdA. Waarom koste wat kost samen? „Omdat we verandering willen.”

PVV-leider Wilders ziet maar één oplossing. „We hebben gewoon verkiezingen nodig. Nederland hunkert ernaar. Na de leugens van Mark Rutte zie je dat het een grote puinhoop is. Er is geen vertrouwen tussen onderhandelende partijen.”