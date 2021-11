Premium Het beste van De Telegraaf

Coronacijfers schieten nog steeds omhoog Stijging prikafspraken lichtpuntje in onzekere tijd: ’Afstand houden echt noodzaak’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/ANP

Amsterdam - Het aantal gemaakte prikafspraken is in de afgelopen week fors toegenomen ten opzichte van de weken ervoor. Die stijging is volgens experts een lichtpuntje in een periode waarin de overige coronacijfers omhoog blijven schieten en de kritieke planbare zorg langzaam in gevaar komt. „Meer nadruk op afstand houden is echt weer belangrijk.”