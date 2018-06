Inbreker verwondt bejaarde vrouw

De vrouw kwam daardoor ten val. Ze liep hersenletsel op en is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. De inbreker, volgens getuigen een man van ongeveer 20 jaar met kort, blond stekelhaar, wist zich uit de voeten te maken. De politie heeft het signalement direct vrijdagavond verspreid via Burgernet. Daarop zijn enkele reacties binnengekomen die worden nagetrokken.

Of de man in de woning iets heeft buit gemaakt is niet duidelijk. De politie heeft tientallen agenten op de zaak gezet.