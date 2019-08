500 miljard voor stad van toekomst in woestijn

De weg naar de stad van de toekomst, Neom, ligt er al. Ⓒ Getty Images

Het wordt een wondere wereld, de futuristische stad die de komende jaren zal verrijzen in de Saoedische woestijn. Een combinatie van ’The Jetsons’ en een dystopische sciencefictionfilm, waar inwoners en bezoekers zich kunnen vergapen aan vliegende taxi’s en stranden die ’s avonds oplichten. Maar ook een plek waar iedereen 24 uur per dag via de nieuwste technieken in de gaten zal worden gehouden, terwijl in geavanceerde klinieken supermensen worden gecreëerd.