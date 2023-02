Seriemoordenaar in Duitsland opgepakt voor doden ten minste drie bejaarden

De verdachte is een 31-jarige Serviër en werd opgepakt in het Zuid-Duitse Schwäbisch Hall, een stad in de buurt van Stuttgart. De politie arresteerde hem op slechts 150 meter afstand van zowel de eerste als de tweede moord die hij gepleegd zou hebben.

In oktober 2020 kwam een 94-jarige vrouw om het leven en twee jaar later was in dezelfde buurt een vrouw van 77 het slachtoffer. Afgelopen woensdag werd een 89-jarige vrouw dood aangetroffen in haar woning, op 4 kilometer van de andere twee moorden. Op de drie plaatsen delict werd dna aangetroffen dat met elkaar overeenkwam. Alle drie de moorden werden volgens de politie op een woensdag gepleegd.

De politie kwam de dader op het spoor omdat hij nog een week eerder bij een andere bejaarde thuis was geweest, hem had bedreigd en op haar hoofd had geslagen. Hij overleefde het incident en kon de politie vertellen hoe de dader er ongeveer uitzag. De andere drie slachtoffers waren ook op het hoofd geslagen en de gelijkenissen hebben tot de arrestatie geleid.

De politie onderzoekt of hij nog andere misdaden in de regio heeft gepleegd. Over een motief is nog niets bekendgemaakt, maar het slachtoffer dat het overleefde zegt dat de dader geld had geëist.