Zó ziet watercrisis VS eruit: gezin kookt sneeuw

Onder meer in de staat Louisiana en Mississippi hadden duizenden Amerikanen überhaupt geen toegang tot kraanwater. Maar ’de vindingrijkheid van Louisianen blijft ons eeuwig verbazen’, schrijft de redactie van een regionale tv-zender.

Een familie in Shreveport besloot sneeuw te koken in een grote pan. Daarna lieten ze het water afkoelen – en hup, de kids in bad.

Op Facebook zette het gezin een timelapse-video. Die wordt ook door anderen gedeeld. ’Snowmageddon’, klinkt het.

Omdat sneeuwstormen vooral het zuiden van Amerika de afgelopen week hebben geteisterd, waren de leidingen op veel plaatsen bevroren. Elders waren leidingen gesprongen of was water gecontamineerd. Bovendien lieten mensen het water doorlopen zodat het niet bevroor, fataal voor de waterdruk. Halve steden kwamen zonder te zitten.

In onder meer Tennessee, Louisiana en Mississippi moesten mensen hun water koken voor gebruik. Acht miljoen Texanen hadden waterproblemen.

Politiek tumult

De tekorten hielden weken aan. Dat leidde tot frustratie. De burgemeester van Jackson (Mississippi) raakte in een verhit debat met een raadslid, terwijl ook Joe Biden wordt gemaand eindelijk iets te doen aan het achterstallige onderhoud van de infrastructuur.

„Het is duidelijk dat we een watercrisis hebben in iedere uithoek van de VS. Als we niets doen, wordt het een ramp”, vertelt Brenda Lawrence, Democrate in het Huis van Afgevaardigden tegen The Guardian. „Wat in Texas en Flint (waar eerder een grote watercrisis was, red.) en zoveel andere plekken gebeurde, is het resultaat van slecht onderhoud. Ik wil het van de daken schreeuwen en Amerika wakker schudden: veilig, schoon water is het allerbelangrijkste om te leven – anders ga je gewoon dood.” Lawrence diende samen met onder meer Bernie Sanders een wetsvoorstel in dat door vijfhonderd organisaties en 70 politici wordt gesteund.

Goed nieuws voor de sneeuwkokende familie in Shreveport: daar is het water woensdag voor vrijwel alle huishoudens teruggekeerd.