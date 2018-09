Marcel Peereboom Voller Ⓒ De Telegraaf

Toen Jelle Brandt Corstius zijn verhaal deed bij De wereld draait door was mijn eerste reactie: wat verschrikkelijk voor die jongen. Precies datzelfde dacht ik toen ik maandagavond in Pauw het verhaal hoorde van Gijs van Dam. En nu weet ik het even niet meer. Schiet mij maar lek.