Britse politie krijgt 400 nieuwe tips in zaak Maddie

De Britse politie blijft er daarentegen van uitgaan dat het na dertien jaar nog steeds om een zaak van een vermist kind gaat. „Er is geen definitief bewijs dat Madeleine leeft of dood is”, zei de woordvoerder van Scotland Yard. De verdachte zit in een gevangenis in Kiel. Hij is in het verleden een aantal keer veroordeeld voor seksuele misdrijven, waarbij ook kinderen betrokken waren. De 43-jarige man woonde jarenlang in de Algarve in het zuiden van Portugal, ook in de buurt van de badplaats Praia da Luz, waar Madeleine verdween.

’Christian Brueckner was loner’

Aan de Britse tabloid Daily Mail heeft een oud-klasgenoot van Christian Brueckner onthuld dat de man als kind een ’loner’ was. De klasgenoot, die anoniem zijn verhaal doet, zegt ’altijd al te hebben geweten dat Brueckner het slechte pad op zou gaan’. De 43-jarige Duitse man die nu wordt aangewezen in ’zaak Maddie’ zou als kind al leeftijdsgenoten hebben lastiggevallen en bij opstootjes betrokken zijn geraakt’.

Ondanks de reputatie die Brueckner in zijn jeugd heeft opgebouwd is de klasgenoot verbaasd dat hij nu is opgedoken als verdachte in deze vermissingszaak: „Ik hoop maar dat deze zaak snel wordt opgelost,” aldus de man.