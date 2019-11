Advocaat: Grives zat celstraf al bijna uit

Grives hoeft mogelijk nog maar kort de cel in, stelt haar advocaat John Maes. Omdat in België nog standaard veel afgaat van een lage straf, zou Grives nog maar kort de cel in hoeven, gezien ze effectief ’slechts’ een jaar onvoorwaardelijk kreeg.

Volgens haar advocaat blijft er volgens de huidige ministeriële richtlijnen nog twee maanden cel over. Maar met aftrek van voorarrest heeft ze deze termijn al bijna volledig uitgezeten, stelt Maes in een eerste reactie; Grives zat al ruim zes weken in voorlopige hechtenis. De raadsman zegt het vonnis nog te bestuderen.

Grot van Ali Baba

Grives speelde onder meer in Vechtershart, Celblok H, Alleen maar nette mensen en Tuintje in mijn hart. Ze werd in juli van dit jaar opgepakt op het muziekfestival Tomorrowland in Antwerpen met een hoeveelheid drugs die ze in haar pruik had verstopt. In het appartement waar Grives verbleef werd nog meer gevonden.

Toen de verhuurster van het logeeradres een lamp in een van de kamers uit wilde doen, ontdekte ze dat er een hoop drugs op de kamer lag.

,,Een grot van Ali Baba” noemde de Belgische aanklager haar kamer. De politie vond xtc-pillen, cocaïne, ketamine, cannabis, hasj, en een boekje met het opschrift Bright Ideas waarin ze een soort boekhouding leek bij te houden. Het Belgische Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van twee jaar en 8000 euro boete tegen Grives.

Paniekaanvallen

Advocaat John Maes betoogde in oktober dat Grives min of meer is bezweken onder de druk van het Bekende Nederlanderschap. ,,Als men een bekend persoon wordt, dan doet dat iets met een mens. Dan wordt men publiek bezit”, aldus Maes.

Grives maakte werkweken van 80 uur, moest haar opwachting maken op feestjes, altijd een lach laten zien voor de camera’s. Maar in haar hart was ze bang en onzeker, had ze last van slapeloosheid en slikte ze diazepam, oxazepam en andere medicijnen om paniekaanvallen te bezweren. De goedlachse Imanuelle die iedereen kende, was in werkelijkheid een vrouw die worstelde met haar bestaan, zei haar raadsman. ,,In de gevangenis heeft ze eindelijk de rust gevonden waar ze naar op zoek was.” De druk, en zeker geen berekening, zou uiteindelijk hebben geleid tot een stomme fout. Maes: ,,Niet goed te praten, maar wel verklaarbaar.”

Emoties

Grives zelf, aan wie tijdens de behandeling van de zaak niets werd gevraagd, vroeg de rechtbank geëmotioneerd om een tweede kans. ,,Met mijn roekeloze gedrag heb ik alleen aan mezelf gedacht, en niet aan de risico’s van mijn handelwijze voor de mensen in mijn omgeving. Ik wist niet meer wie ik zelf was, omdat ik steeds iemand anders moest zijn.”

De Belgische rechter vond dat Grives een voorbeeld was van iemand met ,,vervaagd normbesef”, en verweet haar dat ze geen rekening heeft gehouden met de gevaren van drugs voor gebruikers, en de overlast voor de maatschappij.