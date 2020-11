Corona-cijfers dalen, maar verlichting is miniem

Na twee weken sluiting mogen vanaf donderdag de bioscopen, musea, theaters, casino's, pretparken, dierentuinen, zwembaden en bibliotheken weer open. Het advies om thuis niet meer dan twee mensen te ontvangen wordt opgerekt naar drie. Op straat mogen we vanaf donderdag weer met z’n vieren in plaats van met z’n drieën samenkomen. Het aantal bruiloftsgasten mag weer dertig in plaats van twintig zijn, bij begrafenissen mogen 100 gasten komen. In de sportschool mogen groepslessen weer.

Tegelijk blijven de zwaarste beperkingen tot ver in december overeind. Cafés en restaurants blijven dicht. Winkels die andere waren dan levensmiddelen verkopen, moeten om acht uur ’s avonds dicht. Na dat tijdstip blijft drank verkopen verboden.