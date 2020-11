Vaccinatie mogelijk begin 2021 van start

Na twee weken sluiting mogen vanaf donderdag de bioscopen, musea, theaters, casino's, pretparken, dierentuinen, zwembaden en bibliotheken weer open.

Het advies om thuis niet meer dan twee mensen te ontvangen wordt opgerekt naar drie. Op straat mogen we vanaf donderdag weer met z’n vieren in plaats van met twee. Het aantal bruiloftsgasten mag weer dertig in plaats van twintig zijn, bij begrafenissen mogen 100 gasten komen. In de sportschool mogen groepslessen weer.

Tegelijk blijven de zwaarste beperkingen tot half december overeind. Cafés en restaurants blijven dicht. Winkels die andere waren dan levensmiddelen verkopen, moeten om acht uur ’s avonds dicht. Na dat tijdstip blijft drank verkopen verboden.

Cijfers

„De cijfers laten zien dat de maatregelen werken”, zegt premier Mark Rutte. „De cijfers zijn nog hoog, maar de trend is dalend en dat is positief.” Hij stelt dat het naleven van coronaregels soms nog wel wat beter moet in bijvoorbeeld supermarkten.

Voor extra maatregelen is nu geen aanleiding. Premier Rutte meldt wel dat vanaf 1 december er een mondkapjesplicht is. Over de viering van Sinterklaas zegt de minister-president: „Verdeel het anders over meerdere dagen. Sinterklaas doet de inkopen natuurlijk alleen.”

De minister-president zegt dat Nederland grootschalige vaccinatie, goede medicijnen, nog meer en sneller testen nodig heeft om uit de volksgezondheidscrisis te komen.

Vaccinatie

Minister De Jonge (Volksgezondheid) verwacht dat de eerste inentingen al in de eerste maanden van 2021 kunnen plaatsvinden. „We zullen niet in een keer genoeg hebben voor iedereen. Het is een grote logistieke operatie, de voorbereidingen zijn al maanden bezig”, zegt de CDA-bewindsman. „Tot die tijd zullen we meer testen en traceren.”

Bij een negatieve test hoeven mensen nog maar vijf dagen thuis te zitten vanaf 1 december. De Jonge roept mensen na advies van artsen op om gezond te eten en te blijven bewegen.

Half december

De Jonge hoopt dat het kabinet half december de regels iets kunnen versoepelen. Uit doorrekeningen blijkt dat er mogelijk pas in de tweede helft van januari sprake is van een situatie waarbij Nederland terug kan naar de situatie die lijkt op afgelopen zomer. Aan het kerstdiner wil de minister zich nog niet branden. Het is volgens hem nog te vroeg om nu al duidelijkheid te geven.