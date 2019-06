44 verdachten misbruik opgepakt in Engeland

Ⓒ ANP

YORK - Bij een onderzoek naar kindermisbruik in het noorden van Engeland heeft de politie in totaal 44 verdachten opgepakt. De politie meldde vrijdag dat de afgelopen dagen 36 mannen en drie vrouwen zijn aangehouden in Kirklees, Bradford en Leeds, aldus de zender Sky News. Eind vorig jaar waren voor dezelfde zaak al vijf mannen opgepakt.