Politie: deel foto’s van slachtoffers groepsverkrachting niet

„Wij zien op sociale media dat foto’s van de slachtoffers met daarbij teksten worden gedeeld. Mensen zijn zich daar misschien niet zo van bewust, maar dit zit in de hoek van smaad dan wel laster. Het is dus gewoon strafbaar”, aldus de voorlichter.

De politie roept iedereen met klem op de foto’s niet te delen.

„Het kan zomaar zijn dat we onderzoek gaan doen naar deze feiten”, vult de politiewoordvoerder aan. Die laat weten dat het niet gaat om seksueel getinte foto’s. „Het is gelukkig geen wraakporno.”

Arrestaties

De berichten op sociale media volgen op de dag dat acht mannen (18-26 jaar oud) uit Den Bosch en Rosmalen zijn opgepakt wegens groepsverkrachtingen van drie meisjes van 15 en 16 uit de Brabantse hoofdstad. Vijf van de verdachten zijn neven van elkaar.

Bekijk ook: Vijf neven opgepakt om groepsverkrachting Den Bosch

Het achttal kwam via sociale media met de minderjarigen in contact. De meisjes zouden volgens de politie zijn gedrogeerd voordat ze ’in weerloze toestand’ zijn misbruikt. Het rechercheteam dat zich over de zaak buigt heeft aanwijzingen dat meer meisjes slachtoffer zijn geworden van de groep mannen.