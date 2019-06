Moeder sloot zoon met ADHD op ’om rustig tv te kijken’

Tegen de 45-jarige vader eiste de strafpleiter dertig maanden cel. De tante van de jongen had de politie begin maart ingelicht over de schrijnende leefomstandigheden van haar neef, zo meldt Het Nieuwsblad. Agenten die naar de woning gingen, troffen de jongen opgesloten in zijn kamer aan. Zijn moeder moest de sleutel uit de kluis in haar slaapkamer gaan halen. Toen de politie de deur open deed, vloeiden er bij de jongen tranen van opluchting.

„Zijn raam werd dichtgeschroefd omdat hij al eens langs de regenpijp naar beneden was geklommen om zijn behoefte te doen. Wanneer hij zijn kamer uit mocht, moest hij stilletjes op de stoel in de keuken zitten. Hij mocht niet met andere gezinsleden op de bank zitten”, zo vertelde de aanklager tijdens de zitting.

Slachtofferrol moeder

De moeder van de tiener hulde zich vooral in de slachtofferrol. Ze stelde dat haar zoon onhandelbaar was en alles stuk sloeg. „Hij is verbaal en fysiek agressief en pakt snoep uit de kast zonder toestemming.” Ze vertelde dat de hulp die ze had gezocht, al binnen enkele maanden stopte.

Het opsluiten vond ze niet gevaarlijk, want bij brand zou de deur het na enkele trappen al begeven. „En dit is beter dan haar situatie in de gevangenis”, meldde ze via de pleiter.