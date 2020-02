Vier verdachten schietincident Amsterdamse parkeergarage

Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft drie mannen opgepakt in verband met het schietincident in een Amsterdamse parkeergarage op 15 juni. Eén vrouwelijke verdachte meldde zich zelf bij de politie en is op vrije voeten gesteld. Een 27-jarige man raakte zwaargewond bij het schietincident aan het Schollenbrugpad in Amsterdam-Oost.