Duitsers boos over ’ergste Holocaust-relativering ooit’ in kantoor bondskanselier door Palestijnse president Abbas

Abbas zei dat Israël ’vijftig bloedbaden, vijftig slachtpartijen, vijftig holocausts’ tegen de Palestijnen had verricht. Hij benadrukte dat laatste door het woord in het Engels uit te spreken. Nadat er flinke oproer was ontstaan, liet Abbas een verklaring uitgaan waarin hij de Holocaust de ’gruwelijkste misdaad uit de recente geschiedenis’ noemt.

Dat zijn exact dezelfde woorden als waarmee de Palestijnse leider vier jaar geleden zijn excuses aanbood nadat hij in een speech had gezegd dat de massamoord op Joden door nazi-Duitsland niet het gevolg was van antisemitisme, maar van de ’financiële activiteiten’ van de Joden in Europa. Al in zijn dissertatie uit 1982 trok Abbas het getal van zes miljoen Joodse slachtoffers in twijfel en sprak hij van een geheim pact tussen de nazi’s en zionisten: de Endlösung moest de vorming van de staat Israël mogelijk maken.

Hoewel de 86-jarige president zijn woorden later dus ietwat nuanceerde, sprong een groot aantal hoge functionarissen van diens Fatah-partij voor hem in de bres. „Geen excuus voor onze vrijheidsstrijd”, aldus Mounir al-Jaghboub. Een ander meende dat Abbas terecht het lijden van de Palestijnen naar voren bracht.

Abbas kwam pas tot zijn nuancering nadat Israël zware druk op hem had uitgeoefend. Yair Lapid sprak met een naaste medewerker van de president. De Israëlisch interim-premier kan donderdag een telefoontje van Scholz verwachten. Er is veel kritiek op de bondskanselier omdat hij tijdens de persconferentie niet ingreep. Duitslands grootste krant Bild noemde het de ’ergste Holocaust-relativering die een staatshoofd ooit heeft geuit in het kantoor van de bondskanselier’. Later zei Scholz de woorden van Abbas ’walgelijk’ te vinden. „Voor ons Duisters in het bijzonder is elke relativering van de uitzonderlijkheid van de Holocaust onaanvaardbaar.”

Abbas kwam tot zijn omstreden verklaring na een vraag of hij bereid was zijn excuses aan te bieden voor de Palestijnse terreuraanslag op de Olympische Spelen van 1972. Daarbij kwamen elf leden van de Israëlische delegatie en een Duitse politieman om het leven. Begin volgende maand is de vijftigste herdenking van het bloedbad.

Een groep Israëlische sporters die deze week het olympisch park in München bezocht, werd door een Duitse beveiliger verwelkomd met de Hitler-groet. De man is gearresteerd.