Worstelaar Kops: ’Vroeger was ik een mooiboy’

Bert Kops in de naar hem vernoemde Amsterdamse sportschool. „Een lesje bij Kops kan geen kwaad voor die slapjanussen.”

Rond het zweet in de ring hing altijd een zweem van criminaliteit, maar de vechtsport heeft zich aan die reputatie weten te ontworstelen nu zelfs brave bakfietsmoeders boksen. Bert Kops is het uithangbord van de vechtsport én was zelfs – salonfähiger kan niet – eenmalig het gezicht van kunstbeurs PAN. „Met die lelijke kop van me.”