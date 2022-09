Saoedi-Arabië pakt man op na pelgrimstocht voor Britse koningin

De man deelde maandag op sociale media een video waarin hij een spandoek draagt in de Masjid al-Haram, ook bekend als de Grote Moskee van Mekka. „Umrah voor de ziel van koningin Elizabeth II, we vragen God om haar te accepteren in de hemel en onder de rechtvaardigen”, luidde de tekst.

De umrah is een afgeslankte versie van de hadj, de grote pelgrimstocht naar Mekka die verplicht is voor moslims die gezond zijn en er geld voor hebben. Mekka is alleen toegankelijk voor moslims en het dragen van spandoeken is er verboden.

Saoedische veiligheidsdiensten melden de arrestatie van „een inwoner van Jemenitische nationaliteit die in een video verscheen met een spandoek in de Grote Moskee, in strijd met de voorschriften en instructies voor de umrah”, aldus staatsmedia. Tegen de man worden juridische stappen ondernomen.