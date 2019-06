Twijfels over wietfabriek in Zuid-Afrika

De thuiskwekers die wiet voor eigen gebruik telen, zijn de experts, maar zij worden genegeerd. Ⓒ REUTERS

KAAPSTAD - Kaapse wijn krijgt binnenkort wellicht concurrentie van een heel ander gewas: medicinale wiet. Een half jaar na de legalisering van marihuana wordt er in de Kaapse township Atlantis een grote cannabisoliefabriek ter waarde van €130 miljoen neergezet. Volgens de overheid is deze investering, die 250 banen zal creëren, goed nieuws want ruim 60 procent van de inwoners van Atlantis is werkloos. Niet iedereen is hiervan overtuigd.