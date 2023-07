Premium Het beste van De Telegraaf

Tbs geëist tegen bedreiger Telegraaf-journalist: ’Blijft het alleen bij woorden?’

Verdachte Paul S. plaatste beelden van zichzelf op sociale media met een heksenmasker op. Ⓒ tiktok

BREDA - Is de 44-jarige Paul S. het slachtoffer van onbegrip en slecht onderzoek van de politie? Of is hij een gevaar voor mensen én goederen? Volgens de officier van justitie is het laatste aan de orde. Hij eiste woensdag in de rechtbank van Breda tbs met dwangverpleging tegen de man die in 2021 misdaadjournalist John van den Heuvel en advocate Inez Weski bedreigde, en een nepbom legde bij de ambassade van Saudi-Arabië.