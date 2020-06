Ruinerwold-klusjesman Josef B. in hongerstaking

,,Hij wil daar niet aan meewerken en heeft ook geen voorbereidingstijd gehad’’, zo laat zijn advocaat Yehudi Moszkowicz aan De Telegraaf weten. ,,Hij ziet een observatie bij het PBC sowieso als een grote inbreuk op zijn privéleven. Volgens hem heeft hij niets verkeerd gedaan, alleen zijn religie beoefend.’’

Josef B. zou in het PBC worden geplaatst samen met hoofdverdachte Gerrit-Jan van D. Volgens zijn advocaat willen de onderzoekers kijken hoe de interactie is tussen de twee. De plaatsing van Van D. gaat volgende week wel door. Hij is daar op dit moment fysiek toe in staat. Van D. heeft jaren geleden een hersenbloeding gehad en kan sindsdien niet meer spreken. Dat bemoeilijkt zijn berechting.

Moszkowicz vindt het ‘verontrustend’ dat hij geen telefoontje heeft gehad van het PBC dat zijn cliënt in hongerstaking is gegaan. ,,Dat had wel gemoeten.’’ Observatie in het PBC heeft geen enkele zin voor Josef B., zegt Moszkowicz. ,,Hij praat helemaal niet.’’

B. wordt onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zes kinderen van Gerrit Jan van D., de hoofdverdachte in de zaak. Van D. zou zijn kinderen volledig van de buitenwereld geïsoleerd hebben gehouden op een afgelegen boerderij nabij het Drentse dorp Ruinerwold. B., was de huurder van de boerderij en volgens het OM „het gezicht naar de buitenwereld”, waardoor het gezin Van D. onzichtbaar kon blijven. B. ontkent iets strafbaars te hebben gedaan.