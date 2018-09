Invoering 'sleepwet' uitgesteld tot 1 mei

De nieuwe wet die op 1 januari in werking zou treden geeft de geheime diensten meer mogelijkheden om informatie te onderscheppen. De vertraging heeft niets te maken met de mogelijke komst van een referendum over de nieuwe wet.

Bronnen melden dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) woensdag met een brief komt. Daarin schrijft de bewindsvrouw dat er meer tijd nodig is voor het selecteren van mensen voor de speciale toezichtscommissie.

Buma

De Kiesraad maakt vanochtend bekend of er genoeg steun is voor het houden van een referendum. De mogelijkheid van een stembusgang zorgt nu al voor spanning bij de regeringspartijen.

Een intrekking van de sleepwet is voor CDA-leider Buma „ondenkbaar.” „Dat zeg ik liever nu dan dat ik mensen voor de gek ga houden”, voegt de christendemocraat er nog aan toe.

De uitspraken van Buma liggen erg gevoelig momenteel. Bij coalitiegenoot D66-leider Pechtold schoten ze in het verkeerde keelgat en hij noemt die „niet zo verstandig.” Zo lang we nog referenda hebben, moeten we die volgens Pechtold serieus nemen.