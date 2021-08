Belgische journalist op non-actief na bespotten basketbalsters

Verschillende Belgische media halen een interne email aan van VRT-directeur Frederik Delaplace. Daar staat in dat de straf, het geven van geen commentaar, wordt aangescherpt. Dat gebeurt vanwege de vele kritiek op de „zwakke reactie” van de omroep. Onder meer topsporters en politici vonden dat die niet streng genoeg was voor Demarez.

„Binnen de publieke omroep is geen plaats voor discriminatie, haat en vuilbekkerij over hoe mensen in het leven staan”, citeerde De Morgen uit de e-mail van omroepdirecteur Delaplace. „We zullen de komende weken bekijken of en hoe hij het werk nog kan hervatten.”

Grappen

De presentator van het programma Sporza maakte tijdens een livestream op Facebook met andere commentatoren grappen over de geaardheid van de basketbalspeelsters, bijgenaamd The Belgian Cats. Sporza volgde de atletes tijdens hun aankomst. Op een moment dat de commentatoren niet meer in beeld waren, omschreven zij enkele speelsters als „een manneke” en „een kolos.” Ook maakten ze grappen over namen van atletes.

Demarez betuigde zaterdag spijt in een persbericht. „In de euforie na de huldiging van de teruggekeerde medaillewinnaars heb ik in een privégesprek weg van de studio uitspraken gedaan waarmee ik zwaar over de schreef ben gegaan. Ik heb nooit de bedoeling gehad iemand te schofferen op basis van geslacht of geaardheid. Ik wil me dan ook oprecht excuseren bij de Belgian Cats en hun team en ook bij iedereen die zich hierdoor beledigd, aangesproken of tekortgedaan voelt”, schreef hij.