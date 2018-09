’Niets mis met terroristenbajes’

Zelfs de voormalig Hofstadgroep-terrorist Jason Walters, die zelf jaren op de ‘TA’ van de zwaar beveiligde gevangenis in Vught verbleef, kraakt het rapport. „Het is ideologische apekool”.

Volgens Amnesty International zijn de omstandigheden waaronder enkele tientallen gedetineerden vastzitten in de TA’s in Vught en Rotterdam ’inhumaan’ en in strijd met met internationaal recht. Gevangenen zitten veel te lang op cel, moeten ze voortdurend vernederende visitaties ondergaan en krijgen geen enkele vrijheid.

De mensenrechtenorganisatie slaat de plank echter volledig mis, zeggen kenners. De Leidse hoogleraar contraterrorisme Edwin Bakker zegt het donateurschap van de mensenrechtenorganisatie op, zo kwaad is hij. ,,Amnesty heeft zich voor het karretje laten spannen van extremisten.’’

