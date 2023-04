Premium Het beste van De Telegraaf

’Met cybercrime verdiend geld startkapitaal voor drugshandel’ Politiedirecteur: ’Aantal jongeren vult digitaal zakken met gewetenloos oplichten ouderen’

Door Gerda Frankenhuis en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Het idee dat cybercriminelen computernerds zijn die op een zolderkamer toeslaan, is volgens de politie bezijden de waarheid. Ⓒ 123RF

Rotterdam - Het geld dat wordt verdiend met internetcriminaliteit, wordt door met name jongeren gezien als startkapitaal om in de drugshandel te stappen. De politie ziet daarbij een zorgwekkende trend: er wordt meer geweld geconstateerd in de cybercrimewereld. „We zien conflicten omdat bijvoorbeeld geldezels het geld voor zichzelf houden”, stelt Theo van der Plas, programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime van de Nederlandse politie.