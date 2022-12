Kabinet wil excuus-eisen niet overnemen

Die wensen hebben zij naar het kabinet gestuurd in een brief die Nieuwsuur heeft ingezien. Onder meer de premier van Aruba, Kick Out Zwarte Piet en het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) ondersteunen de brief. Ze eisen een herstelfonds voor nazaten van de slavernij, het strafbaar stellen van het woord neger en een einde van Zwarte Piet.

Pas als het kabinet die eisen inwilligt, gaan de organisaties akkoord met excuses voor de slavernij dat het kabinet in de maak heeft. Maar dat gaat niet gebeuren, aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken: „Ze weten dat we niet alles zullen overnemen, dat hebben we in het Catshuis ook besproken.” Een delegatie van het kabinet sprak daar donderdag met organisaties over de aanstaande excuses.

Sorry-soap

Die ’excuus-exodus’, waarbij meerdere kabinetsleden uitvliegen naar de voormalige koloniën terwijl premier Rutte in Nederland spijt betuigt, is inmiddels op een soap aan het uitdraaien. Na het vroegtijdige uitlekken leveren allerlei belangengroepen kritiek op de excuses. Ze pruimen onder meer de datum, 19 december, niet. Ze zien liever dat het op 1 juli, 150 jaar na het afschaffen van de slavernij, gebeurt. De premier zelf spreekt inmiddels van een ’betekenisvol moment’ op 19 december.

Ook wordt er geklaagd over het afreizen van minister Weerwind (Rechtsbescherming) naar Suriname. De D66-bewindsman heeft zelf een Surinaamse achtergrond, maar in zijn land van oorsprong worden excuus van een ’wit persoon’ geëist.

De nieuwe wensenlijst wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken ondanks de weigering de eisen over te nemen, wel positief ontvangen: „Het is goed dat een deel van onze gesprekspartners hun ideeën in de brief hebben samengevat. Want zij hebben de punten van verschillende organisaties op een rij gezet. We vervolgen komende periode het gesprek met hen en met andere betrokkenen.”