Ophef op Universiteit Utrecht over diversiteitsproject CBS

Medewerkers werd gevraagd geboortedatum, postcode en huisnummer, geslacht, functie, loonschaal, vast of tijdelijk contract en de faculteit waar de medewerker op 31 december 2020 werkzaam was, met het CBS te delen.

De eerste vier gegevens gebruikt het CBS voor een koppeling met de migratie-achtergrond. De rest om specifiek per faculteit, of geslacht of andere kenmerken percentages van anonieme medewerkers te kunnen terugkoppelen die zijn opgedeeld in de categorieën Nederlandse, westerse en niet-westerse migratie-achtergrond.

Het college van bestuur van de universiteit nam het besluit het project op te schorten nadat personeelsleden zorgen hadden geuit over hun privacy. Daarnaast betwijfelen sommige medewerkers of het überhaupt een goed idee is mensen te monitoren op basis van hun migratie-achtergrond. Tijdens spoedoverleg op woensdag heeft de leiding van de universiteit beloofd de plannen eerst nader te zullen toelichten voor de deelname aan het project wordt hervat.

„Mensen hebben een keur aan achtergronden. Het lijkt me daarom niet goed mensen in te delen in westers of niet-westers. Daarmee bevestig je bepaalde hokjes”, reageert Lieke Schrijvers, lid van de personeelsgeleding van de universiteitsraad.