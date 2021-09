Kamer: terras kan zonder coronapas

Volgens de Kamer zorgt het voor verwarring als de coronapas ook in de buitenlucht op een terras nodig is. „Wat is de gedachte achter het vragen van een toegangsbewijs voor het terras?”, vraagt D66-Kamerlid Paternotte zich af, net als zijn collega’s van onder meer VVD, CDA, PvdA en CU. „Dat is immers in de buitenlucht”, stipt de D66’er aan. „Straks krijg je de situatie dat het in het park niet hoeft, maar op het terras daarnaast weer wel.”

Een ruime meerderheid is er dan ook voor om het coronatoegangsbewijs, dat vanaf 25 september op veel locaties verplicht wordt, niet te laten gelden op het terras. Dat stuit wel op het verzet van het kabinet. Premier Rutte vindt het onpraktisch. Hij legt de Kamer voor dat het voor onhandige situaties zorgt. Wat als mensen binnen naar de wc moeten? Of wat als het gaat regenen en de terrasgangers willen snel naar binnen?

Bekijk ook: Grote steden gaan niet actief handhaven op coronapas

„En ook voor de handhavers wordt het niet makkelijker als we weer onderdelen gaan snijden uit een eenduidig pakket”, geeft Rutte aan dat uitzonderingen ook ten koste gaan van de handhaving. Die is sowieso een zorgenkindje, nu zowel de horeca als gemeentes aangeven daar weinig trek in te hebben.

Twijfels

De Kamer lijkt, ondanks forse twijfels her en der, niet voor het hele idee van het coronatoegangsbewijs te gaan liggen. Verzet is er wel, van PVV-leider Wilders bijvoorbeeld: „Het is vals”, zegt hij over de coronapas, „omdat de werkelijke reden is dat het kabinet op deze slinkse wijze het aantal gevaccineerden probeert op te krikken. Dat maakt het gewoon zuivere vaccinatiedrang.” Hij wijst erop dat de Kamer zich eerder daartegen heeft uitgesproken.

Ook CU-Kamerlid Bikker is kritisch over het coronabewijs: „CU heeft eerder aangegeven grote moeite te hebben met deze vorm van drang en dat is onveranderd.”

Ze stoort zich ook aan de veroordelende toon van coronaminister De Jonge over mensen die zich niet laten vaccineren: „De vaccinatiegraad in de kwetsbare stadswijken is laag, en we weten dat men daar wantrouwig naar de overheid is. Een harde toon en opnieuw benoemen dat de testen slechts voorlopig gratis zijn: het helpt niet.”