Aast terreurgroep Hezbollah op hulpgeld Beiroet?

Leider van de Libanese terreurbeweging Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah (tweede rechts) heeft zijn beweging overal in het land en daarbuiten voorraden met explosieven laten aanleggen die eventueel gebruikt kunnen worden bij aanslagen. Zo werd een lid van zijn beweging op Cyprus veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens het bezit van 9000 kilo ammoniumnitraat. Ⓒ REUTERS

De machtige positie van Hezbollah in Libanon is een van de belangrijkste redenen dat donorlanden niet staan te springen om het land financieel bij te staan. Zij zijn bang dat het geld in handen komt van de terreurbeweging, die onderdeel uitmaakt van de regering en veel sterker is dan het nationale leger. Een beweging ook die de afgelopen jaren in Europa en elders grote voorraden ammoniumnitraat aanlegde, met het doel daar aanslagen mee te plegen.