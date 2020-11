Chaos bij FvD compleet: partijbestuur dreigt Baudet te royeren

Dat laat het bestuur weten in een verklaring, ondertekend door de drie bestuursleden Lennart van der Linden, Rob Rooken en Astrid de Groot.

„Na telefonisch overleg vanmorgen met het voltallige partijbestuur, zouden we vanmiddag verder spreken over de nabije toekomst. Kort na de middag heeft Thierry Baudet ons verrast met een gedetailleerde aankondiging van een ledenvergadering, met als doel een lijsttrekkersverkiezing. En daaraan wil hij zelf deelnemen. Het besluit tot het uitroepen van deze ledenvergadering en lijsttrekkersverkiezing is niet in overleg met ons gegaan. En dus niet genomen.” Het bestuur benadrukt dat er geen communicatie naar hen toe is gevoerd.

Het bestuur had geen weet van de nieuwsbrief die Baudet eerder op de dag naar alle leden had verstuurd. „Wij hebben verder gevraagd om de toegang tot de social media accounts terug te geven. En om niet namens FVD te communiceren. En dat pas te doen na overleg. Dit gebeurt nu niet. Tenslotte hebben we diverse malen gevraagd om per direct bij elkaar te komen, om de huidige situatie te bespreken. En niet de kwestie via media te beslechten. Dat stadium lijkt inmiddels gebaseerd.”

Lees verder onder de foto

Vice-voorzitter Lennart van der Linden van Forum voor Democratie, verlaat de Tweede Kamer na een gesprek met Wybren van Haga. Ⓒ ANP

Ontslag of schorsing van Baudet kan volgens de partijregels alleen via een ledenvergadering, aldus het bestuur. De drie bestuursleden noemen de huidige situatie „volkstrekt onacceptabel”: „En dientengevolge overwegen wij momenteel een royementsbesluit.”

Kort daarvoor plaatste Baudet zelf een video op de social media-kanalen van FvD. „Het bestuur heeft mij een ultimatum gegeven: ik mag geen toegang meer tot de social media-accounts van Forum voor Democratie. (...) Zijn deze mensen helemaal gek geworden? In plaats van in te gaan op mijn verkiezingen, willen ze mij royeren als ik niet de toegang tot mijn social media opgeef.”