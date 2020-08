’Geen verband beschadigde auto’s met dood Tamar (14)’

Het meisje werd in de nacht van vorige week vrijdag op zaterdag op de Waterlandse Zeedijk door agenten aangetroffen. Er kwamen zo’n honderd tips binnen.

De lijkwagen met het lichaam van de 15-jarige Tamar uit Marken rijdt langs een erehaag. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

De politie gaat ervan uit dat het meisje is aangereden en dat de aanstichter vervolgens door is gereden. Er werden vier auto’s in de omgeving onderzocht die schade hadden. De andere voertuigen werden al eerder vrijgegeven. De politie heeft nog geen verdachte in beeld.