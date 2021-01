Zwaar knalwerk door open raam gegooid: vrouw (23) in ziekenhuis

De 23-jarige vrouw werd rond 21.30 uur opgeschrikt door een enorme knal. De politie spreekt van ’een explosief, vermoedelijk vuurwerk’, dat naar binnen is gegooid. Haar raam stond op dat moment open.

De gewonde vrouw is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en daarna meegenomen voor behandeling in het ziekenhuis. „Het raam waardoor het vuurwerk naar binnen was gegooid, alsmede het kozijn, zijn vernield.”

De vrouw heeft maandag aangifte gedaan van poging doodslag. De politie zet het onderzoek voort. Er zijn voor zover bekend nog geen verdachten in beeld.

Bekijk ook: Rust in relwijken Tilburg en Breda is teruggekeerd

Brandjes

„Het was eerder die avond al onrustig in de nabijheid van de woning, op de Postelse Hoeflaan. Daar ging onder andere een bushokje in vlammen op”, weet de politie te melden. Ook op andere plekken in de Brabantse stad was het onrustig. Zo ging een auto in vlammen op. Tientallen baldadige jongeren gingen de straat op. Negentien mensen zijn uiteindelijk aangehouden.

Ook in Oosterhout en Breda gingen groepen relschoppers de straat op en pleegden volgens de Tilburgse burgemeester Theo Weterings op grote schaal vernielingen. Onder meer winkels moesten het ontgelden. In alle drie de steden werden noodbevelen uitgevaardigd om de rust te herstellen. In Breda is minstens een arrestatie verricht.

Weterings spreekt namens de drie gemeenten zijn afschuw uit. „Volstrekt verwerpelijk wat we hier de afgelopen uren hebben meegemaakt. Winkels van ondernemers die het al zo moeilijk hebben in deze tijd zijn vernield. De totale minachting voor alle mensen die al maanden in de frontlinie van de zorg voor onze gezondheid vechten, door het negeren van alle coronamaatregelen inclusief de avondklok. En de wijze waarop deze relschoppers zich gedragen tegenover handhavers gaat alle perken te buiten: het bekogelen met vuurwerk en stenen is ongehoord.”

Tips of beelden? Gebruik onze Whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952