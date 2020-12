Britse tequilabar wordt kerk om corona

James Aspell, eigenaar van 400 Rabbits in Nottingham, wil daarmee de coronaregels omzeilen.

Vanaf woensdag moeten alle cafés dicht. Restaurants ook. Maar plekken voor gebed mogen openblijven voor mensen uit dezelfde ’coronabubbel’ of hetzelfde huishouden, schrijft de BBC.

De bar heeft nu zijn naam veranderd naar The Church of 400 Rabbits.

Prullenbak

Het gaat om een ludieke actie, maar met een serieuze ondertoon. „Dat de horeca zo hard wordt geraakt, is oneerlijk”, betoogt Aspell in Britse media.

Aspell denkt wel degelijk voor de Places of Worship Registration Act 1855 in aanmerking te komen. De autoriteiten moeten nog een vonnis vellen over de aanvraag. „Misschien gooien ze het meteen in de prullenbak, maar hopelijk nemen ze snel contact met me op.”