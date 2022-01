In 2020 uit N-Korea gevluchte ’ex-turner’ klimt over 3 meter hoog hek en steekt opnieuw grens over

Het zou gaan om een Noord-Koreaan die in november 2020 via dezelfde route naar Zuid-Korea kwam, een man in de dertig. Meerdere media melden dat de man zijn ervaring als voormalige turner gebruikte om over een 3 meter hoog hek in het zwaarbewaakte grensgebied te klimmen, maar de autoriteiten hebben die informatie niet bevestigd.

Op beelden van het moment, zou te zien zijn dat het om dezelfde persoon als in 2020 gaat. De man zou in Zuid-Korea hebben gewerkt als schoonmaker, maar er na ruim een jaar toch voor hebben gekozen om terug te keren naar het noorden. Volgens de autoriteiten wijst niets erop dat de man voor het noorden heeft gespioneerd.

Ongebruikelijk

Het is ongebruikelijk dat iemand vanuit het zuiden naar het noorden overloopt. Van de afgelopen jaren zijn slechts een handjevol gevallen bekend, terwijl duizenden Noord-Koreanen naar Zuid-Korea overlopen. Er wordt vaak gekozen voor een route via China en niet de gedemilitariseerde zone, een gevaarlijk gebied met veel landmijnen dat aan beide kanten zwaar bewaakt wordt door soldaten.

Halve dag

Het is in Zuid-Korea illegaal om de grens naar het buurland over te steken. Door recente incidenten zijn zorgen ontstaan over de veiligheid en de snelheid van de troepen die de grens bewaken. De Noord-Koreaan die nu is teruggegaan, werd pas een halve dag na zijn aankomst in Zuid-Korea opgepakt. Bij de terugreis werd de man niet direct door het leger opgemerkt toen hij door de beveiligingsapparatuur was gespot.

Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op het Zuid-Koreaanse bericht waarin werd gevraagd de veiligheid van de oversteker te waarborgen. Het is niet bekend of de man nog in leven in. Het regime in Pyongyang hanteert vanwege de coronapandemie een extra streng grensbeleid. Soldaten zouden mensen die de grens oversteken mogen doodschieten. Dat overkwam in september 2020 een Zuid-Koreaanse ambtenaar die zich bij de grens bevond. Zijn lichaam werd vervolgens verbrand.