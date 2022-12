Bevroren Niagara watervallen leveren prachtige plaatjes op

Diverse foto’s en video’s die op Twitter circuleren laten schitterende sneeuwlandschappen zien en de bevroren watervallen zien eruit als kunstwerken.

Op een van de foto’s is een regenboog te zien die precies over de toeristische hotspot schijnt. Het zorgde voor een bonte stoet aan toeristen in dikke winterjassen die zich voor de Niagara watervallen verzamelden om naar het natuurfenomeen te kijken en dat ene mooie plaatje te schieten.

Bekijk ook: Aantal doden in VS door bar winterweer stijgt boven de 60

De sneeuwstorm van het afgelopen weekend in de staat New York zorgde ook voor een triest record. Al snel werd duidelijk dat het om een van de dodelijkste stormen in 50 jaar gaat. ,,Helaas verwacht de politie dat het aantal doden zal stijgen’’, tweette Byron Brown, burgemeester van Buffalo.