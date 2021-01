Al tientallen Britten aan de grens geweigerd in 2021

Paspoortcontrole door de marechaussee op Schiphol. Ⓒ ANP / HH

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee heeft vrijdagmorgen een groep van tien Britten tegengehouden in de Rotterdamse haven. Daarmee is de teller van aan de grens geweigerde reizigers uit het Verenigd Koninkrijk sinds begin dit jaar gestegen naar 58. Vanaf 1 januari valt deze groep vanwege de brexit niet meer onder EU-regels en mogen zij vanwege de coronabeperkingen alleen als dat strikt noodzakelijk is Nederland nog in, meldt de marechaussee. Uitzonderingen zijn er onder voorwaarden voor bijvoorbeeld artsen of journalisten.