Grote groep mensen bijeen in loods in Lijnden, 66 bekeuringen

’Vrouwelijke arrestant (22) aangerand door Rotterdamse bewaker’

Een 29-jarige werknemer van de politie is deze week in Rotterdam aangehouden op verdenking van ontucht. Hij zou in augustus tijdens zijn werk als medewerker arrestantenzorg in een Rotterdams cellencomplex een 22-jarige vrouwelijke arrestant hebben misbruikt.