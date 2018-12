Agressieve jongen (17) mishandelt agente

Ⓒ Hollandse Hoogte

BREDA - De politie in Breda heeft een agressieve 17-jarige jongen aangehouden, nadat hij een hulpverlener meermalen met de dood had bedreigd. Toen agenten hem in de boeien wilden slaan, ontstond een worsteling waarbij hij hard tegen het been van een agente schopte. Ze heeft aangifte gedaan.