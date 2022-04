Premium Het beste van De Telegraaf

Fenna Geugjes hervond levenslust met rolstoelbasketbal Fenna (32) kreeg peperdure jas van Meghan bij Invictus Games: ’Loop je gewoon naast Harry!’

Door Fadime Demir Kopieer naar clipboard

Fenna Geugjes doet mee aan de Invictus Games. Ⓒ RENE BOUWMAN

De 28 leden van het Nederlandse team dat deelneemt aan de Invictus Games voor gewonde veteranen gaan voor de overwinning. Niet per se op het veld, de baan of in het zwembad maar op zichzelf. Vandaag vertelt Fenna Geugjes (32) hoe de spelen voor haar een stip op de horizon waren na diepe dalen van revalideren en zware depressie. Ze hervond haar levenslust mede dankzij het rolstoelbasketbal en de teamspirit op weg naar de Invictus Games.