Koning schiet kiekjes jarige Máxima

Juliëtte’s dochter Sterre (17) heeft botkanker: ’Ik was in shock’

Als Juliëtte van Wijlen (50) een paar maanden geleden in het Prinses Máxima Centrum te horen krijgt dat er bij haar 17-jarige dochter Sterre botkanker is ontdekt, stort hun wereld in. Samen vertellen ze over de diagnose, de behandeling en de vooruitzichten.