Poetin trakteert jarige leider China op ijs

Op beelden is te zien dat de mannen samen het glas heffen bij een hotel in Dusjanbe, de hoofdstad van Tadzjikistan. Daar wordt een regionale top gehouden. Ook onderwerpen Poetin en Xi een witte verjaardagstaart aan een inspectie. Het is onduidelijk of ze die ook hebben geproefd.

De Chinese leider had ook een aardigheidje voor Poetin. Die mag Chinese thee mee naar huis nemen. Xi heeft zijn collega bedankt en hem op het hart gedrukt dat hij erg populair is in China.