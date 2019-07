Timmermans noemt Engelsen ’idioten’ en mislukte ’Harry Potters’

Hij vertelt over de beginperiode dat de Britse ministers bij de EU kwamen praten over de Brexit. „Ze liepen rond als idioten. Terwijl wij hadden gedacht dat ze in een kluis in Westminster een Harry Potter-boek hadden liggen met alle oplossingen. We dachten dat het briljante mensen waren. Ik vond dat shocking.”

Brexit-afgezant David Davis, inmiddels afgetreden, viel voor Timmermans helemaal door de mand. „Ik zag veel dikdoenerij en ik dacht: o mijn God ze hebben helemaal geen plan”.

Daar komen de Schutters, een parodie op het Engelse leger in WO2. Timmermans vergelijkt de Brexitministers met deze schutteraars. Ⓒ Hollandse Hoogte

Timmermans maakt in het gesprek met Nick Robinson ook een dodelijke vergelijking tussen de ministers en ’Lance corporal Jones’ uit de jaren ’70 tv-serie Dad’s Army, bij ons bekend als ’Daar komen de Schutters’. Die comedy ging over blunderende Engelse soldaten in de Tweede Wereldoorlog die te slecht waren om militaire dienst te nemen en dan maar het land moesten verdedigen. Jones speelt de rol van seniele oude man die maar wat voor zich uit mompelt.