Aanranding en wapenvondst in zorgkliniek

Medewerkers van Groot Hungerink in Eefde slaan alarm over de veiligheid binnen en buiten de muren van de forensische instelling. Volgens hen worden veel incidenten door een 'wegmoffelcultuur' binnenshuis gehouden om de inspecties uit Den Haag van de kliniek weg te houden.

Een wapenarsenaal op de kamer van een cliënt, de aanranding van een begeleidster en een psychiater die in elkaar wordt geslagen. Het is een greep uit recente incidenten binnen de forensische instelling Groot Hungerink in Eefde. Personeel slaat alarm over de veiligheid binnen en buiten de instelling.