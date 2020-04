Vrouw (58) steek partner (69) neer in Sneek

„Het incident heeft plaatsgevonden in de relationele sfeer”, zo bevestigt de politie aan De Telegraaf. „Ze wonen samen in de woning.”

De man is met meerdere steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis. „Hij was aanspreekbaar.”

Over wat er vooraf gegaan is aan de steekpartij, wil de woordvoerder nog niets zeggen. „Wij moeten de man en de vrouw nog horen over wat er gebeurd is.”

De vrouw is aangehouden.